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الأهلي يبحث ضم جمال بلعمري

منذ ساعة
2221
الأهلي يبحث ضم جمال بلعمري

ماجد محمد (صدى):
اقترحت إدارة نادي الأهلي، اسم لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، جمال بلعمري، على مدرب الفريق، بيسنيك هاسي، للتعاقد معه الفترة المقبلة

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي عرضت على المدرب، أسماء أخرى للتعاقد معها منها لاعب نادي داليات بيفانج الصيني، السويدي ماركوس دانيلسون، ومدافع نادي وولفرهامبتون الإنجليزي، المغربي رومان سايس.

ويذكر أن "هاسي" لديه مهمة تقييم الروماني ألكسندرو ميتريتا، الذي انضم في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى البوسني "ألفيس شاريتش" الذي تعاقد معه النادي منذ يوليو 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات.

 

الأهلي
جمال بلعمري
هاسي

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أحدث التعليقات

المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها
المهم
طيب كم رد قلاب أعطيته من النقود
مهجد الطووواقي
طاقية ميت قهههر زيدددددددددد صبررررررررررررررررك ههههههههههههههههههههههههههاي
خالد الحربي
الف مبروك الف مبروك
خالد الحربي
ما شاء الله اتمنى لها التوفيق والنجاح دائماَ وابداَ

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