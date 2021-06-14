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ذكريات جميلة في مطعم الخيام بالرياض قبل 54 عام

منذ ساعة
1446
ذكريات جميلة في مطعم الخيام بالرياض قبل 54 عام

الرياض
مطعم
الخيام
خبر في صورة
صورة جميلة

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها
المهم
طيب كم رد قلاب أعطيته من النقود
مهجد الطووواقي
طاقية ميت قهههر زيدددددددددد صبررررررررررررررررك ههههههههههههههههههههههههههاي
خالد الحربي
الف مبروك الف مبروك
خالد الحربي
ما شاء الله اتمنى لها التوفيق والنجاح دائماَ وابداَ

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