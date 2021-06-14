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ذكريات جميلة في مطعم الخيام بالرياض قبل 54 عام
منذ ساعة
1446
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التعليقات
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أحدث التعليقات
المهم
الناس ماتقدر تعبي بنزين وأنت تباها
المهم
طيب كم رد قلاب أعطيته من النقود
مهجد الطووواقي
طاقية ميت قهههر زيدددددددددد صبررررررررررررررررك ههههههههههههههههههههههههههاي
خالد الحربي
الف مبروك الف مبروك
خالد الحربي
ما شاء الله اتمنى لها التوفيق والنجاح دائماَ وابداَ
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