لندن (صدى):
أقدم مراهق بريطاني على قتل شقيقتيه، حيث عقد ”اتفاقا مع الشيطان وقعه بدمه“ على ذلك مقابل الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى.
وأظهرت جلسات الاستماع في القضية في المحكمة الجنائية المركزية البريطانية، أن الشرطة عثرت على مذكرة للمتهم في منزل والدته، يتعهد فيها بـ“أداء ما لا يقل عن ستة ذبائح كل ستة أشهر ما دام حرًا وقادرًا جسديًا“.
وجاء في المذكرة أن كل ضحايا حسين يجب أن يكونوا من النساء حيث ”ترسل أرواحهن إلى الملك العظيم لوسيفوج روفوكال، في مقابل الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى“. وفي أسفل المذكرة كتب المتهم توقيعه بالدم.
وأوضحت التحقيقات أن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أن المتهم زار المستشفى لعلاج جرح في يده بعد ثلاثة أسابيع من القتل المزدوج لأختيه، وبعد اعتقاله، قال للشرطة إنه أصيب أثناء تعرضه للسرقة.