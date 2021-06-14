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"المرور" يستعرض 5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق ويوجه سؤالاً حولها 

منذ 16 دقيقة
1391
"المرور" يستعرض 5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق ويوجه سؤالاً حولها 

الرياض (صدى):
استعرضت الإدارة العامة للمرور، اليوم الاثنين، 5 سلوكيات خاطئة تحدث على الطريق.

وأوضحت إدارة المرور، أن تلك السلوكيات تتمثل في: التنقل من مسار إلى مسار آخر، السرعة الزائدة، عدم ترك مسافة آمنة، عدم مراعاة طريق المشاة، والتجاوز من أكتاف الطريق.

وقالت إدارة المرور تعليقًا على تلك السلوكيات: "‏ماذا لو كان الطريق خالٍ من هذه السلوكيات الخاطئة ! ستكون طرقنا آمنة صحية مريحة .. وسيصل الجميع في الوقت المناسب".

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نبهت بأن: "‏قرارك بتغيير المسار بشكل مفاجيء يعرضك ويعرض الآخرين للخطر، فكر قبل أن تقرر، واتبع الخطوات الصحيحة لتغيير المسار وتذكر دائماً لسلامتك الزم مسارك".

وأشارت إلى أن مسارات الطرق ليست مجرد خطوط مرسومة، ولكنها أشبه بلغة التواصل التي تساعدك باتخاذ القرار المناسب لتغيير المسار بما يضمن سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق.

مخالفات مرورية
المرور السعودي
إدارة المرور
طرق المملكة
سلوكيات خاطئة

التعليقات

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أحدث التعليقات

الملل
متاع زايل ولو سلب الله منها احدي نعمه من الشم او الذوق او النظر وغيرها من النعم ما اسمتعت بشي من حطام الدنيا
kkkk
فخار يكسر بعضه البعض
سعد الراشدي
نعم مطرود اسيا حقق اسيا وحقق كأس الدوري
العالمي
كلام المشجع صحيح بغلف لم يعرف الا من بوابة العالمي صحيح يدعم بس غثنا بالمناقزه كل شوي والترزز نبي زي الداعم الاول وبدون ترزز...
قاهر الجهلة المتعصبين
سمعووووووووووووووووووووووواني صياحكم

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