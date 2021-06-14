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"حساب المواطن" يوضح تأثير دعم "ريف" على المستحق من البرنامج

منذ ساعة
2291
"حساب المواطن" يوضح تأثير دعم "ريف" على المستحق من البرنامج

الرياض (صدى):
أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة الإفصاح في حال وجود دخل إضافي، مشيراً إلى أن المتقدم إذا انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

جاء ذلك رداً على سؤال حول مدى تأثير التسجيل في برنامج ريف على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج، داعياً إلى معرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحسابة التقديرية بعد الإفصاح عن أي دخل إضافي.

وكان برنامج حساب المواطن أودع في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم مبلغ 1.9 مليار ريال لدعم شهر يونيو، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وأوضح البرنامج أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

 

الدعم
برنامج "حساب المواطن
حساب المواطن
التعويضات
دخل إضافي

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أحدث التعليقات

سعد الراشدي
نعم مطرود اسيا حقق اسيا وحقق كأس الدوري
العالمي
كلام المشجع صحيح بغلف لم يعرف الا من بوابة العالمي صحيح يدعم بس غثنا بالمناقزه كل شوي والترزز نبي زي الداعم الاول وبدون ترزز...
قاهر الجهلة المتعصبين
سمعووووووووووووووووووووووواني صياحكم
كلام مليان
اكيد الميزانية كلها لكم
كلام مليان
الى متى يتصدر ام زكي واشكاله من المترديه والنطيحه اعلامنا الرياضي وينقل صورة سيئه عن البلد لدول الخليج والدول العربية ماتشفون محللين قنوات الكأس...

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