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"العامة للحبوب" تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

منذ 35 دقيقة
1883
"العامة للحبوب" تبدأ صرف أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة، وذلك بقيمة بلغت نحو (94,2) مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ (336) مزارعاً قاموا بتوريد كمية بلغت (73.467) طناً.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (207.426) طن.

ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

المؤسسة العامة للحبوب
الحسابات البنكية
مستحقات
محصولي
مزارعي القمح

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا. صح لسانك يا بو فهد... صح لسانك
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..

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