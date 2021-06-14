طريقة التعامل مع وضع وقود خاطئ في خزان السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد من الأخطاء الشائعة التي يقع بها قائدي السيارات هي تعبئة خزان الوقود بنوع خاطئ من الوقود "ديزل بدلاً للبنزين أو العكس"؛ حيث في تلك الحالة يجب التعامل بمجموعة من الخطوات.
ونصح خبراء، بأن تتوقف عن الاستمرار في ملء خزان السيارة، ولا تقم بتشغيل محرك السيارة على الإطلاق، أو إدارة مفتاح السيارة بشكل يسمح لمضخة الوقود بوصول الكهرباء لها حتى لا تقوم بسحب الوقود الخاطئ وضخه للمحرك، وقم بالاستعانة بأحد موظفي محطة الوقود لدفع سيارتك إلى نقطة أخرى بعيدة عن ماكينة تعبئة الوقود.
وبعد ذلك اطلب من موظفي المحطة إيجاد متخصص كي يقوم بسحب الوقود الخاطئ الموجود بخزان وقود سيارتك وإفراغه تمامًا من جميع الوقود الموجود به، فيما بعد تفريغ الوقود تماماً، استخدم أحد منتجات تنظيف فلتر الوقود ورشاشات الوقود التي تباع بمحطات البنزين حتى تنظف الشوائب الموجودة في ممرات الوقود ورشاشات الوقود.
وفي حال معرفة الخطأ بعد التزود الكامل ومغادرة المحطة، ستلاحظ صعوبة أو عدم انتظام أثناء تزويد السرعات، كما يوجد تقطيع أو خلل في عملية احتراق الوقود، كما يلاحظ خروج دخان كثيف من عادم السيارة؛ لذلك توقف على الفور على جانب الطريق في مكان آمن ثم أغلق المحرك، بعد ذلك يمكنك طلب مساعدة من الشركات الفنية المتخصصة في إصلاح السيارات على الطريق.