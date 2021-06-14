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النفط يسجل أعلى مستوى له في 32 شهرًا

منذ 19 دقيقة
1486
النفط يسجل أعلى مستوى له في 32 شهرًا

وكالات (صدى):
وصل النفط، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى له في 32 شهرًا، حيث دعم طرح لقاحات فيروس كورونا تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وارتفع خام تكساس الوسيط الأمريكي قرابة 0.5% فوق 71 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018، مستفيدًا من مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وزاد برنت بالنسبة ذاتها كاسراً حاجز 73 دولاراً للبرميل، فيما يسير الخام القياسي الأمريكي في طريقه لتحقيق تقدم فصلي خامس، والذي سيكون أفضل أداء منذ 2010، مع تحسن الاستهلاك بينما تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها قيود الإمدادات بشكل تدريجي.

النفط
أسعار النفط
خام برنت
خام تكساس

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أحدث التعليقات

قرم
الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا. صح لسانك يا بو فهد... صح لسانك
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..

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