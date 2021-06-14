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مدى خطورة صبغات الشعر على صحة الجنين

منذ ساعة
1491
مدى خطورة صبغات الشعر على صحة الجنين

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تتساءل الكثير من النساء عن مدى خطورة صبغ الشعر على الجنين أثناء أشهر الحمل الأولى؛ حيث هناك حكايات ظلت تسردها النساء العجائز على مدار سنوات طويلة، وهو ما أدى لاستمرار تناقل المعلومة على مدار أجيال متتالية دون تأكيدها أو نفيها.

وأكدت خبيرة تلوين الشعر الإبداعية، ميلاني سميث، أن صبغ الشعر لا يشكل أي خطر على الجنين، مضيفة أن كل ما يثار حول هذا الموضوع هو مجرد حكايات من نسج خيال النساء العجائز، وأنه لا يوجد أي أساس علمي لذلك، والحقيقة أن صبغ الشعر هو إجراء آمن تماما أثناء الحمل، وأنه لا يشكل أي خطر في واقع الأمر على الأجنة.

واستطردت خبيرة تلوين الشعر: "صحيح أن صبغات الشعر عبارة عن مواد كيميائية، لكن القليل جدا منها، إن وُجِد، فهو ما يمكنه التوغل بأجسامنا خلال أشهر الحمل"، فيما نصحت بأن تطلبي من مصفف الشعر أن يمنحك صبغة شعر متدرجة الألوان، تنطوي على مزج لون الجذور بأسفل الشعر بشكل أكبر.

 

 

الحمل
صبغات الشعر
صحة الجنين

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا. صح لسانك يا بو فهد... صح لسانك
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..

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