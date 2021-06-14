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الكعبة المشرفة من الداخل
منذ 55 دقيقة
814
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129274
منذ 5 دقائق
الله اكبر ..
.. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..
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أحدث التعليقات
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..
قرم
هههههههههههههههه والله القطو يقول وش جابني لهلمكان، لو اني زابن في كبوت سياره احسن لي.. مسكين ضايق صدره . والله انه ينرحم مسكين هالقطيو.
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