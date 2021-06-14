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رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة "جيف بيزوس"!

منذ ساعة
497
رجل يدفع 28 مليون دولار للسفر إلى الفضاء بصحبة "جيف بيزوس"!

واشنطن (صدى):
قرر أحد الأثرياء دفع 28 مليون دولار، مقابل الفوز بمزاد على تذكرة للمشاركة في أول رحلة سياحية إلى الفضاء.

وسيرافق الفائز في هذه الرحلة الملياردير الأمريكي "جيف بيزوس" مؤسس شركة "أمازون" وشقيقه مارك.

وكان جيف بيزوس، قد أعلن في مطلع يونيو الجاري أنه سيكون ضمن أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في صاروخ "نيو شيبرد" مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بالمزاد على التذكرة.

يذكر أن قيمة التذكرة ستكون من نصيب مؤسسة غير ربحية اسمها "نادي المستقبل"، وتهدف إلى تحفيز الأجيال الجديدة للعمل في المجالات العلمية والإبداعية وابتكار حلول للسفر والعيش في الفضاء.

امريكا
الفضاء
شركة أمازون
الابتكار

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129273
منذ دقيقتين
إن شاء الله إن شاء الله ، ممدّ الدخان بيوم عجاج انت وفلوسك ومن معك في رحلتك ، ايها الفاسق الطاغي على النعمه ونسيت حق الله فيها ..

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أحدث التعليقات

قرم
الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا. صح لسانك يا بو فهد... صح لسانك
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..

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