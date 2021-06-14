أسعار العملات اليوم الأثنين مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأثنين، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.53795، العملة مقابل الريال الواحد 0.22036
- الدولار: 3.75040، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02104، مقابل الريال الواحد 0.97939
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67289
- دينار أردني: 5.28977، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.46554 مقابل الريال الواحد 0.08016
- دينار بحريني: 9.94302، مقابل الريال الواحد 0.10058
- الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083
-الدرهم المغربي: 0.42309 مقابل الريال الواحد 2.36596
- الجنيه المصري: 0.23967، مقابل الريال الواحد 4.17249