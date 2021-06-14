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أسعار العملات اليوم الأثنين مقابل الريال

منذ 36 دقيقة
1575
أسعار العملات اليوم الأثنين مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة مقابل الريال خلال تعاملات اليوم الأثنين، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.53795، العملة مقابل الريال الواحد 0.22036

- الدولار: 3.75040، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02104، مقابل الريال الواحد 0.97939

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67289

- دينار أردني: 5.28977، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.46554 مقابل الريال الواحد 0.08016

- دينار بحريني: 9.94302، مقابل الريال الواحد 0.10058

- الريال القطري: 1.03005، مقابل الريال الواحد 0.97083

-الدرهم المغربي: 0.42309 مقابل الريال الواحد 2.36596

- الجنيه المصري: 0.23967، مقابل الريال الواحد 4.17249

الريال السعودي
الدولار
اليورو
اسعار العملات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
جاسم
طيب وش الفرق هو مسائصل وصالح الأحسن يستخدم بدل من رميه او دفنه
عبدالله
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته
ابو عمار
هههههههههههههههههههه زين ما كسر خشمه
ابو عمار
هههههههههههههههههه روحي معهم في الاستراحه واطبخي لهم

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