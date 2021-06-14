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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

منذ 43 دقيقة
1554
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض وأجزاء من منطقة القصيم يمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جيزان وعسير، كما تنشط الرياح السطحية على غرب وشمال غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

مكة
المملكة
الطقس
المدينة
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
جاسم
طيب وش الفرق هو مسائصل وصالح الأحسن يستخدم بدل من رميه او دفنه
عبدالله
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته
ابو عمار
هههههههههههههههههههه زين ما كسر خشمه
ابو عمار
هههههههههههههههههه روحي معهم في الاستراحه واطبخي لهم

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