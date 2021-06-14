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أطباء ينصحون مرضى القولون العصبي بتجنب 5 خضروات

منذ ساعة
1753
أطباء ينصحون مرضى القولون العصبي بتجنب 5 خضروات

متابعة أميرة خالد (صدى):
يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في هياج القولون العصبي، وهو اضطراب معدي معوي مزمن، يصحبه ألم في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء.

وأوضح أطباء أن الأطعمة التي تحتوي على "الفودماب"، أو الكربوهيدرات المخمرة، تكون أكثر صعوبة في الهضم.

ويُنصح مرضى القولون العصبي بتجنب تناول بعض الخضروات التي يمكن أن تهيجه، منها: الثوم والبصل والخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل "الكرنب".

فيما يُنصح بتناول عدد الخضروات التي يسهل هضمها مثل الجزر، والكرفس، والفاصولياء الخضراء، والباذنجان، والخيار، والفلفل، والبامية.

الاطباء
القولون العصبي
البروكلي
القرنبيط

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 80811
منذ دقيقتين
يارب تشفي كل مريض

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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه اخي ابو محمد لاعد تذكر القبعات المزركشه شكلها بتجدد الشباب وبيروح الورث ـــــــــــــــــ ههههههههههههههه صباح الخير يا اخت عندما يغيب المساء ، لا...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يارب تشفي كل مريض
علي الغامدي ورد وشوك الوطن اذناب ايران المجوس الحواثنة لن يهزوا شعرة من قوة الحق السعودية
الانجاس اذناب ايران لن يحيدوا من صف عروبتنا ةلن يزعزوا قوة ايماننا وهم من ينفذ اجندة الفرس المجوس والذين قدروا ان يضربوا عروبتنا وغرر...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه اخي ابو محمد لاعد تذكر القبعات المزركشه شكلها بتجدد الشباب وبيروح الورث
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوووه وخزبقووووه وخيزرووووه ..

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