أطباء ينصحون مرضى القولون العصبي بتجنب 5 خضروات

متابعة أميرة خالد (صدى):
يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في هياج القولون العصبي، وهو اضطراب معدي معوي مزمن، يصحبه ألم في البطن وتغيرات في حركات الأمعاء.
وأوضح أطباء أن الأطعمة التي تحتوي على "الفودماب"، أو الكربوهيدرات المخمرة، تكون أكثر صعوبة في الهضم.
ويُنصح مرضى القولون العصبي بتجنب تناول بعض الخضروات التي يمكن أن تهيجه، منها: الثوم والبصل والخضروات الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل "الكرنب".
فيما يُنصح بتناول عدد الخضروات التي يسهل هضمها مثل الجزر، والكرفس، والفاصولياء الخضراء، والباذنجان، والخيار، والفلفل، والبامية.