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حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي

منذ 4 دقائق
1128
حظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذًا لحكم قضائي

الرياض (صدى):
ذكر نظام التبرع بالأعضاء البشرية، أنه يُحظر زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذا لحكم قضائي.

وكانت النيابة العامة حددت حالات، يحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية، أبرزها إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

كما يحظر التبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وكذلك إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته أو تعطل منفعة عضو كامل.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من النظام، نصت على أنه يجوز للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقًا لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي حددته اللائحة.

وفي غير الحالتين الواردتين في المادة الثانية من النظام، يجوز نقل الأعضاء البشرية من الإنسان المتوفى بناء على موافقة أقرب وريث له.

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المملكة
النيابة العامة
حكم قضائي
التبرع بالأعضاء البشرية
زراعة عضو بشري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سارا سالم
اكثر العيادات النفسية والمستشفيات العامة والخاصة يوجد بها تجاوزات واستغلال للمرضى وتلاعب في صرف الدواء المراقبة وتحسين الأداءوالخدمة ضرورة لمساندة من ابتلاهم الله بالأمراض...
بن جربوع
حضارم طاحن على بعض أعيدوهم لعدن والمكلا
احمد
انتم صاحين؟؟؟؟ خلاص كملو العمر إنما الأعمال بالنيات ويمكن مافيه ولا رضاعه انسو الأمر وكملو حياتكم
ابو عمار
حسبي الله عليهم
ابو عمار
الله يرحمه

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