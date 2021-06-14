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مواطن يكتشف حرمة زواج والديه بعد 30 سنة

منذ 14 دقيقة
1626
مواطن يكتشف حرمة زواج والديه بعد 30 سنة

نايف السالم (صدى):
تفاجأ مواطن في العقد الثالث من العمر، بوجود شبهة رضاع بين أبيه وأمه من امرأة عجوز في محافظته.

واتصل الشاب بمفتي لمعرفة موقف زواج والديه في تلك الحالة، والذي بدوره حوله لقاضي المحكمة، حتى لا يحكم بالتفريق بين الزوجين إلا وفق الأصول الشرعية التي تستند على حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

ومن جانبه أوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشبرمي، أن الأولاد يعتبرون أبناءً للزوجين السابقين "لأن كل زواج يعتقد أطرافه صحته لا عقوبة فيه ويصح انتساب الأولاد فيه للزوجين ولو ثبت بطلانه"، بحسب الوطن.

وأشار إلى أن التفريق بين الزوجين لابد أن يكون بطريق القضاء لخطورته واحتمال وجود الخطأ واللبس فيه.

الزواج
المملكة
مواطن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129263
منذ دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50547
منذ دقيقة
هذه الحاله تتكرر وفي هذه الحاله يجب فيها شهود ورضاعه خمس مرات من الام المرضعه لزوجين وفي هذه الحاله وجب التفريق بينهما وتكون الزوجه اخت الزوج من الرضاعه والاولاد ينسبون الى ابيهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل .. بس ترى هذا واجبه ياخذ عليه راتب ..
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
تهااوييل ..
ابو عمار
عليه اللعنه
ابو محمد 😎 ✍️
باالمثل قالوا // اقلب الجره على فمها ، تطلع البنت لامهاا ..

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