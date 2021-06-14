مشجع نصراوي لبغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر"

نواف السالم (صدى):
هاجم مشجع نصراوي، العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف، بقوله إنه لن يكون صاحب فضل على الفريق.
وقال المشجع لعبدالعزيز بغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر لو تدعم بجميع أموالك فقبل النصر لايعرفك سوى أهلك، تدار من مجموعة وراعين وأصبح ضجيجك وصياحك أكثر من دعمك".
وتابع المشجع هجومه قائلا: " التودد والتقرب من المسؤولين افعله بعيد عن نادينا فقبل أن تعيش دور المؤثر تخيل انك مطفر وتعرف حجمك الطبيعي".
ومن جانبه رد بغلف على هجوم المشجع النصراوي قائلا: "قد يكون النكرة امثالك لا يعرفهم سوى أهلهم، أما أنا ولله الحمد وكرماً وفضلاً من ولاة أمري فيعرفون أسرة بغلف ومدى ولاءها لهم وللوطن".
وأضاف العضو الذهبي للنصر: "قد يكون عدم سداد الفواتير التي كنت ترسلها لي بالواتس وطردي لك عند حضورك لمقابلتي في الفندق وحظرك دور في ذلك، من هم المسؤولين اللذين أتقرب لهم ومن أخبرك؟".