نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشجع نصراوي لبغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر"

منذ 16 دقيقة
1232
مشجع نصراوي لبغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر"

نواف السالم (صدى):
هاجم مشجع نصراوي، العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف، بقوله إنه لن يكون صاحب فضل على الفريق.

وقال المشجع لعبدالعزيز بغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر لو تدعم بجميع أموالك فقبل النصر لايعرفك سوى أهلك، تدار من مجموعة وراعين وأصبح ضجيجك وصياحك أكثر من دعمك".

وتابع المشجع هجومه قائلا: " التودد والتقرب من المسؤولين افعله بعيد عن نادينا فقبل أن تعيش دور المؤثر تخيل انك مطفر وتعرف حجمك الطبيعي".

ومن جانبه رد بغلف على هجوم المشجع النصراوي قائلا: "قد يكون النكرة امثالك لا يعرفهم سوى أهلهم، أما أنا ولله الحمد وكرماً وفضلاً من ولاة أمري فيعرفون أسرة بغلف ومدى ولاءها لهم وللوطن".

وأضاف العضو الذهبي للنصر: "قد يكون عدم سداد الفواتير التي كنت ترسلها لي بالواتس وطردي لك عند حضورك لمقابلتي في الفندق وحظرك دور في ذلك، من هم المسؤولين اللذين أتقرب لهم ومن أخبرك؟".

نادي النصر
النصر
المملكة
بغلف

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
immatapaf
مخالف

أخر الأخبار

مشجع نصراوي لبغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر"
مشجع نصراوي لبغلف: "لن تكون صاحب فضل على النصر"
منذ 16 دقيقة 1232
فيديو.. "الصحة" تضبط طبيبًا نفسيًا يتاجر في أدوية محظورة
فيديو.. "الصحة" تضبط طبيبًا نفسيًا يتاجر في أدوية محظورة
منذ 24 دقيقة 1475
بايدن يخلط بين سوريا وليبيا
بايدن يخلط بين سوريا وليبيا
منذ ساعة 1887
السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي
السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي
منذ ساعة 2004
صور.. حفل شواء وتجاهل للتباعد الاجتماعي يضعان الحكومة البريطانية في مأزق
صور.. حفل شواء وتجاهل للتباعد الاجتماعي يضعان الحكومة البريطانية في مأزق
منذ ساعة 1998
فيديو.. عود من أغلى أنواع الخشب مُزين بالذهب صُنع خصيصا لتركي آل الشيخ
فيديو.. عود من أغلى أنواع الخشب مُزين بالذهب صُنع خصيصا لتركي آل الشيخ
منذ ساعة 1240
ثلاثية نظيفة للبرازيل على حساب فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا
ثلاثية نظيفة للبرازيل على حساب فنزويلا في افتتاح كوبا أمريكا
منذ ساعتين 1852
فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة
فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة
منذ ساعتين 2554
طبيب يحذر: الفطر الأسود موجود في الفاكهة والخضروات
طبيب يحذر: الفطر الأسود موجود في الفاكهة والخضروات
منذ 3 ساعات 1042
عيد الثقيل : الشباب لديه أفضل مجموعة أجانب مؤثرين
عيد الثقيل : الشباب لديه أفضل مجموعة أجانب مؤثرين
منذ 3 ساعات 399