بايدن يخلط بين سوريا وليبيا

واشنطن (صدى):
وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في خطأ فادح، حيث خلط بين سوريا وليبيا خلال حديثه عن التوسيع المحتمل للتعاون مع روسيا.
ومن جانبه أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك ساليفان، أن بايدن كان يقصد سوريا حينما تحدث عن الأوضاع في ليبيا.
وكان بايدن قد قال، في مؤتمر صحفي، أمس الأحد في ختام قمة "G7" في إنجلترا، إنه يأمل في إيجاد مجالات للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيرا إلى مثال سوريا التي سماها مرارا في تصريحاته بـ"ليبيا".
وأضاف: "تحدث أشياء كثيرة في المجالات التي يمكن أن نتعاون فيها مع روسيا، على سبيل المثال في ليبيا، حيث نعمل على فتح ممرات لتهيئة فرص لتقديم مساعدات غذائية واقتصادية، أي المساعدة الحيوية للسكان الذين يعانون من مصائب حقيقية".
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