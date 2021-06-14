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السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي

منذ 54 دقيقة
1852
السديس يكرم رجل الأمن المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم المكي

مكة المكرمة (صدى):
كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني أحد منسوبي قوة الحج والعمرة.

وشكر السديس، رجل الأمن على حسه الأمني العالي وحماية أمن المسجد الحرام، وعلى القدرات التي يملكها رجال الأمن في مختلف القطاعات، وعلى شجاعتهم.

وقبل نحو شهر كان مواطن قد حاول الصعود إلى المنبر خلال خطبة الجمعة، لكن نجح رجال الأمن على الفور في التصدي له وإيقافه.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الشخص هو مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.

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مكة المكرمة
السديس
المسجد الحرام
رجل الأمن
منبر الحرم المكي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء

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