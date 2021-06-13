فيديو.. عود من أغلى أنواع الخشب مُزين بالذهب صُنع خصيصا لتركي آل الشيخ

الرياض (صدى):
تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، هدية ثمينة صُنعت خصيصا له، متمثلة في آلة عود موسيقية مصنوعة من أغلى أنواع الخشب بالعالم ومزينة بالذهب الخالص.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو ظهر خلاله العود معلقا: "تلقيت هدية جميلة مصنوعة لمرة واحدة عود من صناعة الصانع العالمي، Faruk Turunz، فقد صنع خشب الظهر: نيجرا برازيليDelbergia Negra ".
وأضاف: "أما الوجه: دبل ساوند من خشب Canadian Cedar، المرايا والمفاتيح: خشب ابانوس، الشمسيات مصنوعة من الذهب عيار ٢١".
الجدير بالذكر أن آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، من خلال روايته الأولى "تشيللو".