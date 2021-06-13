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فيديو.. عود من أغلى أنواع الخشب مُزين بالذهب صُنع خصيصا لتركي آل الشيخ

منذ 13 دقيقة
1361
فيديو.. عود من أغلى أنواع الخشب مُزين بالذهب صُنع خصيصا لتركي آل الشيخ

الرياض (صدى):
تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، هدية ثمينة صُنعت خصيصا له، متمثلة في آلة عود موسيقية مصنوعة من أغلى أنواع الخشب بالعالم ومزينة بالذهب الخالص.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو ظهر خلاله العود معلقا: "تلقيت هدية جميلة مصنوعة لمرة واحدة عود من صناعة الصانع العالمي، ‏Faruk Turunz، فقد صنع ‏خشب الظهر:‏ نيجرا برازيلي‏Delbergia Negra ".

وأضاف: "أما الوجه: ‏دبل ساوند من خشب ‏Canadian Cedar، ‏المرايا والمفاتيح: ‏خشب ابانوس، ‏الشمسيات مصنوعة من الذهب عيار ٢١".

الجدير بالذكر أن آل الشيخ أعلن في وقت سابق عن مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب، من خلال روايته الأولى "تشيللو".

معرض الرياض الدولي للكتاب
الهيئة العامة للترفيه
تركي ال الشيخ

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء

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