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فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة

منذ 43 دقيقة
1811
فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة

أبها (صدى):
عادت منطقة عسير لأجوائها المعتادة الرائعة، في أعقاب سقوط طائرة مفخخة أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، أمس الأحد، من داخل الأراضي اليمنية.

ولم ينتج عن سقوط المقذوف على إحدى المدارس أي إصابات، فيما يستمر زوار وأهالي عسير، في استمتاعهم بالأجواء، معربين عن استيائهم من مثل هذه التهديدات الفاشلة.

وأفاد مراسل " الإخبارية" أن تاثيرات الهجوم الفاشل اقتصرت فقط على مستوى هيكل المدرسة، مؤكدا أنه لا خسائر بشرية.

وأدانت عدة دول استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تعكس تحدي ميليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس في عسير "صور"

عسير
المملكة
الحوثي
الطائرة المفخخة
الميليشيات الحوثية الإرهابية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء

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