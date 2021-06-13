فيديو.. أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب "حلم"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر، معلنة أمام متابعيها قرارها بارتداء النقاب، وعدم خلعه.
وظهرت الناصر في مقطع فيديو مع زوجها مشعل الخالدي، مؤكدة أنها لن تتخلى عن النقاب نهائيًا، وستلتزم به.
وعن سبب القرار المفاجئ، قالت الناصر: "جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى، ما راح أخلعه ولا أتركه".
وأثار قرار أميرة الناصر جدلا، حيث رأى بعض المتابعين أنها تقوم بتقليد بدور البراهيم، التي ارتدت النقاب قبل فترة ثم خلعته خلال أيام.
يذكر أنه قبل أيام أثارت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي جدلا واسعا، بعدما قبلته أمام الناس في أحد المجمعات التجارية، ليتعرضا لسيل من الهجوم، حيث رأى المتابعون أنهما يقومان بتلك التصرفات في سبيل الشهرة وزيادة عدد المتابعين.