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فيديو.. أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب "حلم"

منذ 50 دقيقة
987
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فيديو.. أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب "حلم"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر، معلنة أمام متابعيها قرارها بارتداء النقاب، وعدم خلعه.

وظهرت الناصر في مقطع فيديو مع زوجها مشعل الخالدي، مؤكدة أنها لن تتخلى عن النقاب نهائيًا، وستلتزم به.

وعن سبب القرار المفاجئ، قالت الناصر: "جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى، ما راح أخلعه ولا أتركه".

وأثار قرار أميرة الناصر جدلا، حيث رأى بعض المتابعين أنها تقوم بتقليد بدور البراهيم، التي ارتدت النقاب قبل فترة ثم خلعته خلال أيام.

يذكر أنه قبل أيام أثارت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي جدلا واسعا، بعدما قبلته أمام الناس في أحد المجمعات التجارية، ليتعرضا لسيل من الهجوم، حيث رأى المتابعون أنهما يقومان بتلك التصرفات في سبيل الشهرة وزيادة عدد المتابعين.

مواقع التواصل الاجتماعي
المجمعات التجارية
أميرة الناصر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129255
منذ 6 دقائق
الله يهدي الجميع ..
مجرد رأي
مجرد رأي عدد التعليقات : 2
منذ دقيقة
عاد من زين وجهها

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أحدث التعليقات

عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من زعيم ارعب الشرق والغرب .. إدعس يا ابو خدود ورديه ، إحمِ حدودك ، تسلم خدودك..
ابو محمد 😎 ✍️
مستر برزيدنت رايح في زهايمرهاا .. تجرجره عجوزته ويجرجرهاا .. .. اهم شي التحفة المزركشه اللي في منتصف الصورة الثانيه متكشكشه ، ياكوينهم ياكايدتهم...
مجرد رأي
عاد من زين وجهها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهدي الجميع ..

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