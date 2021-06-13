هولندا تخطف فوزا ثمينا من أوكرانيا في يورو 2020

وكالات (صدى):
خطف المنتخب الهولندي فوزا ثمينا من أوكرانيا، بنتيجة 2-3 ، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ومع بداية الشوط الثاني استغل جيني فينالدوم خطأ بوتشسان حارس أوكرانيا في إبعاد الكرة، لتتقدم هولندا بهدف نظيف في الدقيقة 52.
وعزز فيجورست تقدم هولندا بالهدف الثاني لمنتخب هولندا، في الدقيقة 59، ليحصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق هدف خلف منتخب النمسا المتصدر.