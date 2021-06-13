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هولندا تخطف فوزا ثمينا من أوكرانيا في يورو 2020

منذ 42 دقيقة
1660
هولندا تخطف فوزا ثمينا من أوكرانيا في يورو 2020

وكالات (صدى):
خطف المنتخب الهولندي فوزا ثمينا من أوكرانيا، بنتيجة 2-3 ، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ومع بداية الشوط الثاني استغل جيني فينالدوم خطأ بوتشسان حارس أوكرانيا في إبعاد الكرة، لتتقدم هولندا بهدف نظيف في الدقيقة 52.

وعزز فيجورست تقدم هولندا بالهدف الثاني لمنتخب هولندا، في الدقيقة 59، ليحصد المنتخب الهولندي أول ثلاث نقاط في رصيده بالمجموعة، ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة بفارق هدف خلف منتخب النمسا المتصدر.

أوكرانيا
المنتخب الهولندي
يورو 2020

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أحدث التعليقات

مجرد رأي
عاد من زين وجهها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهدي الجميع ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، الصياح الذي يسبق القردة، أو الصياح الذي يفزع القردة، أو الصياح الذي يأتي بالنجدة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه، الصياح الذي يسبق القردة، أو الصياح الذي يفزع القردة، أو الصياح الذي يأتي بالنجدة.
Mister
حتى الحيوان ماسلم منهم

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