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فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة

منذ 7 ساعات
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فيديو.. عسير تعيش بأجوائها الرائعة بعد سقوط الطائرة المفخخة

أبها (صدى):
عادت منطقة عسير لأجوائها المعتادة الرائعة، في أعقاب سقوط طائرة مفخخة أطلقتها عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، أمس الأحد، من داخل الأراضي اليمنية.

ولم ينتج عن سقوط المقذوف على إحدى المدارس أي إصابات، فيما يستمر زوار وأهالي عسير، في استمتاعهم بالأجواء، معربين عن استيائهم من مثل هذه التهديدات الفاشلة.

وأفاد مراسل " الإخبارية" أن تاثيرات الهجوم الفاشل اقتصرت فقط على مستوى هيكل المدرسة، مؤكدا أنه لا خسائر بشرية.

وأدانت عدة دول استمرار هذه الهجمات الإرهابية التي تعكس تحدي ميليشيا الحوثي السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

 

سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس في عسير "صور"

عسير
المملكة
الحوثي
الطائرة المفخخة
الميليشيات الحوثية الإرهابية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50561
منذ ساعتين
حسبي الله على ايران واتباعها
علي الغامدي ورد وشوك الوطن اذناب ايران المجوس الحواثنة لن يهزوا شعرة من قوة الحق السعودية
علي الغامدي ورد وشوك الوطن اذناب ايران المجوس الحواثنة لن يهزوا شعرة من قوة الحق السعودية عدد التعليقات : 303
منذ دقيقة
الانجاس اذناب ايران لن يحيدوا من صف عروبتنا ةلن يزعزوا قوة ايماننا وهم من ينفذ اجندة الفرس المجوس والذين قدروا ان يضربوا عروبتنا وغرر بالحواثنه المساكين والذين جعلوا منهم كبش فداء لمعركة خاسره

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أحدث التعليقات

قرم
الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا. صح لسانك يا بو فهد... صح لسانك
ابو سعود
ماحد مهتم
ابو سعود
موقف من فترة حساب المواطن ولكن الحمد لله على كل حال لانه زي عدمه وياليت يلغوه تماما عشان تبان الحقيقة .
؟؟
والله يامواطن محد معطيك وجه بس خليك بحالك الله يحفظك الين تلاقي ربك وينصرك الله
ابو محمد 😎 ✍️
الله اكبر .. .. الحمد لله الذي شرفنا بأن جعلنا خدام بيته العتيق وزواره ..

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