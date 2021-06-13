أحمد الشمراني: الهلال والنصر يعيشان أجواء مليارية "اللهم لا حسد"

ماجد محمد (صدى):
طالب الناقد الرياضي أحمد الشمراني، إعلام ناديي الهلال والنصر، بمراعاة مشاعر الأندية الأخرى التي لا تستطيع سداد ديونها.
وقال الشمراني خلال برنامج "الحصاد الرياضي" : "أتمنى من إعلام الهلال والنصر مراعاة مشاعر الآخرين، هما يعيشان أجواء مليارية، وأندية ثانية تقتات على الفتات اللهم لا حسد".
وأضاف موجها حديثه لكل من عبد العزيز المريسل وعبد الرحمن الجماز: "أن يكون عليا 135 مليون ويجي المريسل بكل ثقة يقول النصر يتجاوزها وأنا علي أقل منها ما ني قادر أتجاوزها، والجماز يقول على الهلال 24 وتجاوزها، في أندية أخرى بجنبكم لا تتفاخروا حتى تتعبوهم أكثر".
يذكر أن إدارة نادي الهلال سددت جميع ديون النادي المقدرة بـ 24 مليون ريال، وحصلت على شهادة الكفاءة المالية، فيما أعلنت وزارة الرياضة، وصول ديون النصر، إلى 135 مليون ريال.