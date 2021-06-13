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فيديو.. أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب "حلم"

منذ ساعتين
1709
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فيديو.. أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب "حلم"

متابعة أميرة خالد (صدى):
خرجت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر، معلنة أمام متابعيها قرارها بارتداء النقاب، وعدم خلعه.

وظهرت الناصر في مقطع فيديو مع زوجها مشعل الخالدي، مؤكدة أنها لن تتخلى عن النقاب نهائيًا، وستلتزم به.

وعن سبب القرار المفاجئ، قالت الناصر: "جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى، ما راح أخلعه ولا أتركه".

وأثار قرار أميرة الناصر جدلا، حيث رأى بعض المتابعين أنها تقوم بتقليد بدور البراهيم، التي ارتدت النقاب قبل فترة ثم خلعته خلال أيام.

يذكر أنه قبل أيام أثارت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي جدلا واسعا، بعدما قبلته أمام الناس في أحد المجمعات التجارية، ليتعرضا لسيل من الهجوم، حيث رأى المتابعون أنهما يقومان بتلك التصرفات في سبيل الشهرة وزيادة عدد المتابعين.

مواقع التواصل الاجتماعي
المجمعات التجارية
أميرة الناصر

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129258
منذ ساعة
الله يهدي الجميع ..
مجرد رأي
مجرد رأي عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
عاد من زين وجهها
شرحبيل
شرحبيل عدد التعليقات : 603
منذ 22 دقيقة
الحريم انهبلو
ابو فهد
ابو فهد عدد التعليقات : 309
منذ دقيقتين
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا

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أحدث التعليقات

ابو فهد
شرحبيل لاوالله مو الحريم الخيل من خيالها شف خيال الخيل تعرفها من خيالها وقليل الخياليين بوقتنا هذا
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا بستره الضافي .. آمين ..
شرحبيل
الحريم انهبلو
عبدالله
وش الثوارة ذي
عبدالله
بعدي بأم خمس تجعلها أشلاء

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