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2259 جولة في اسبوع واغلاق 45 منشأة مخالفة بخميس مشيط

منذ 12 ساعة
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2259 جولة في اسبوع واغلاق 45 منشأة مخالفة بخميس مشيط

خميس مشيط (صدى):
نفذت بلدية خميس مشيط خلال الاسبوع الماضي 2259 زيارة تفتيشية تختص بأعمال الرقابة الصحية حيث تم إغلاق 45 منشأة تجارية وذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة ضد فايروس كورونا ومخالفة تجمع المتسوقين والعاملين ومخالفة الإشتراطات الصحية اللازم توفرها .

وأوضح رئيس بلدية خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي ،أن هذه الجولات مستمرة بشكل يومي بما في ذلك أيام العطل الإسبوعية حرصاً من البلدية على ضمان تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الإحترازية و الوقائية ضد فايروس كورونا، بالإضافة الى تطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة ومراقبة الأغذية ومصادرها وسحب العينات لفحصها والتأكد من سلامتها في مختبر سلامة الاغذية التابع للبلدية حيث بلغ ماتم فحصه 114عينة.

ونوه الحويطي إلى أن الفرق الرقابية تقوم بجولات واسعة النطاق لرصد المخالفات الصحية و الإجراءات الإحترازية بالمحافظة ، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين وقد تم رصد 172 مخالفة صحية اتخذ حيالها كافة الإجراءات النظامية.

كما أشار الحويطي بأنه تم مصادرة وإتلاف نحو 205 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة إلى إزالة عدد من البسطات العشوائية و المخالفة بمواقع متفرقة في المحافظة ، مؤكداً على حرص البلدية في متابعة جميع مايتم عرضه من سلع غذائية والتأكد من سلامتها من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والميدانية ، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي إشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مهمل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبله في مزبله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. موفقين خير ..

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