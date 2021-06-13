محمد رمضان يحتضن فتاة حسناء ويثير الجدل بين جمهوره 

القاهرة (صدى):
جذبت المودل الحسناء التي ظهرت برفقة الفنان المصري محمد رمضان الأنظار حولها بعدما نشر الأخير صورتهما، وذلك من أجل تشويق جمهوره لأغنيته "ثابت".
وظهر محمد رمضان محتضنا المودل الحسناء التي ارتدت ملابس باللون البيج، حيث بدت بلوك مكياج قوي مع رسمة الأيلانير الأسود المجنح.
وشبه جمهور رمضان المودل في ملامحها بالفنانة ياسمين صبري، كما شبهها البعض الآخر بأنها تشبه الفنانة رغدة.
يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر بوستر أحدث كليباته الغنائية "ثابت"،كما شارك صورة له وهو عاري الصدر وعلق: "قريبًا.. ثابت، ثقة في الله نجاح".