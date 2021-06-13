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محمد رمضان يحتضن فتاة حسناء ويثير الجدل بين جمهوره 

منذ 17 دقيقة
398
محمد رمضان يحتضن فتاة حسناء ويثير الجدل بين جمهوره 

القاهرة (صدى):
جذبت المودل الحسناء التي ظهرت برفقة الفنان المصري محمد رمضان الأنظار حولها بعدما نشر الأخير صورتهما، وذلك من أجل تشويق جمهوره لأغنيته "ثابت".

وظهر محمد رمضان محتضنا المودل الحسناء التي ارتدت ملابس باللون البيج، حيث بدت بلوك مكياج قوي مع رسمة الأيلانير الأسود المجنح.

وشبه جمهور رمضان المودل في ملامحها بالفنانة ياسمين صبري، كما شبهها البعض الآخر بأنها تشبه الفنانة رغدة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر بوستر أحدث كليباته الغنائية "ثابت"،كما شارك صورة له وهو عاري الصدر وعلق: "قريبًا.. ثابت، ثقة في الله نجاح".

محمد رمضان
أغنية ثابت
مودل حسناء

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5472
منذ دقيقتين
احتضنها ، باصها ، مص شفتيها.... مدام هي راضية وهو راضي ايش حشر الجمهور في الموضوع؟ هل كان هذا المغنِّي مثَلهم الأعلى في العفة والحشمة فخيّب ظنّهم فجأة ؟

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أحدث التعليقات

abdul
احتضنها ، باصها ، مص شفتيها.... مدام هي راضية وهو راضي ايش حشر الجمهور في الموضوع؟ هل كان هذا المغنِّي مثَلهم الأعلى في العفة...
abdul
التباهي بالصور ، مثله مثل جميع الطغاة في العالم .
ابو محمد 😎 ✍️
والمراد ...........!!؟؟؟
ابو محمد 😎 ✍️
هذا اللي يقول // اديله باالجزمه ، وفي روايه باالصرمايه .. وقشط ثنتين .. باالهناء والعافيه ..
بلبل البحر
نعوذ بالله من من شرور أنفسنا

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