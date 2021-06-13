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الاتحاد يسعى لتجاوز ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية

منذ 11 دقيقة
1309
الاتحاد يسعى لتجاوز ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية

ماجد محمد (صدى):
بدأت إدارة نادي الاتحاد تحركاتها لتجاوز أزمة ديون النادي التي تهدد حصوله على شهادة الكفاءة المالية، استعدادًا للموسم المقبل.

ويحاول النادي تقليص الالتزامات المالية المستحقة عليه خلال الأيام القليلة المقبلة، وبدأ النادي بالفعل في سداد عدد من الالتزامات المالية.

كما تواصل مع أندية ولاعبين ومدربين للوصول إلى تسويات مالية بشأن سداد هذه الالتزامات، وذلك بحسب ما أكدته صحيفة "الشرق الأوسط".

ويرغب الاتحاد في الحصول على شهادة الكفاءة المالية لكي يتمكن من دعم صفوف فريقه بعناصر فنية جديدة.

يذكر أن المبالغ التي يجب على الاتحاد سدادها تشمل رواتب للاعبين بقيمة 5 مليون ريال، ومستحقات لاعبين بقيمة 27 مليون ريال، ورواتب لموظفين ومدربين بقيمة 20 مليون ريال، ومستحقات لأندية بلغ قيمتها 38 مليون ريال، ومستحقات لمدربين وموظفين بقيمة مليون و500 ألف ريال.

الاتحاد
نادي الاتحاد
أندية
ديون الاتحاد
شهادة الكفاءة المالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من من شرور أنفسنا
الشاعررري
كلامك عين الصواب بالعقل والمنطق زعيم القارة اكيدكبيراوي من يقدرحجمة كبرقدرة شكرالك كبيري محمدي
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
عبدالله محمد الشهري
هي تقول ابو سروال وابو كرشة، طيب وهي نسيت إنها وغيرها ابو شنطة خلفها اكبر من الكرشة اللي تقول عنها.

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