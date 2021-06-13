نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ

منذ 15 دقيقة
1299
معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ

مكة المكرمة (صدى):
أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للعام الدراسي 1443هـ بجميع أقسامه "انتظام، انتساب".

وأوضح المعهد شروط القبول والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي سيعلن عنه لاحقًا.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

وسيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد 3/11/1442هـ وحتى يوم الخميس 5/12/1442هـ.

وأوضح المعهد أن التقديم عبر الرابط لا يعني القبول النهائي بل لابد من توافر الشروط واجتياز الاختبار.

العام الدراسي
انتظام
انتساب
معهد الحرم المكي
إقامة نظامية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من من شرور أنفسنا
الشاعررري
كلامك عين الصواب بالعقل والمنطق زعيم القارة اكيدكبيراوي من يقدرحجمة كبرقدرة شكرالك كبيري محمدي
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
عبدالله محمد الشهري
هي تقول ابو سروال وابو كرشة، طيب وهي نسيت إنها وغيرها ابو شنطة خلفها اكبر من الكرشة اللي تقول عنها.

أخر الأخبار

الاتحاد يسعى لتجاوز ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية
الاتحاد يسعى لتجاوز ديونه والحصول على شهادة الكفاءة المالية
منذ 11 دقيقة 1307
معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ
معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ
منذ 15 دقيقة 1299
بالفيديو.. محامي: قضية مشاهير السوشال لن تنتهي بعقوبات "هيئة الإعلام"
بالفيديو.. محامي: قضية مشاهير السوشال لن تنتهي بعقوبات "هيئة الإعلام"
منذ 18 دقيقة 1437
خوف مواطنة على الحلال
خوف مواطنة على الحلال
منذ 58 دقيقة 626
لقطات من السعودية يظهر الحياة العامة في عام 1407 هـ
لقطات من السعودية يظهر الحياة العامة في عام 1407 هـ
منذ 59 دقيقة 885
الصيد عندهم غير !
الصيد عندهم غير !
منذ ساعة 684
بالفيديو .. الأرصاد: موجة الغبار ستمتد إلى نهاية الأسبوع في بعض المناطق
بالفيديو .. الأرصاد: موجة الغبار ستمتد إلى نهاية الأسبوع في بعض المناطق
منذ ساعة 1905
بالفيديو .. تحديد الطاقة الاستيعابية لخيام منى لموسم حج هذا العام
بالفيديو .. تحديد الطاقة الاستيعابية لخيام منى لموسم حج هذا العام
منذ ساعة 1721
شاهد.. لحظة وصول الأمير بندر بن سلطان إلى عزاء الشيخ ناصر الشثري
شاهد.. لحظة وصول الأمير بندر بن سلطان إلى عزاء الشيخ ناصر الشثري
منذ ساعة 2329
عواصف رملية على الرياض تتسبب في انعدم الرؤية الأفقية
عواصف رملية على الرياض تتسبب في انعدم الرؤية الأفقية
منذ ساعة 1676