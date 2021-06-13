عادات مفيدة للوقاية من الخرف وتحسين صحة العقل

أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء عدة نصائح للوقاية من الخرف، وجعل العقل حاداً ومتيقظاً حتى مع تقدم العمر، وأولها أن يكون المرء اجتماعيًا.
وأكد الخبراء إن العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50 % لدى كبار السن، مضيفين أنه يمكن تقليل تلك النسبة بزيادة الأنشطة الاجتماعية.
كما نصحوا بأن يتدرب المرء على الاسترخاء لبقاء الذهن حاداً، لافتين إلى أن الموسيقى من الطرق التي تساعد في التخلص من التوتر خاصة إذا كان الاستماع لها أو عزفها مع الأصدقاء.
وأكد الخبراء أن النوم الجيد يساعد أثناء الليل على تحسين الاسترخاء وتحسين الذاكرة، مضيفين أن البالغون الذين ينامون بشكل سيئ على مر السنين يعانون من أعراض مرض ألزهايمر.
ونبه الخبراء إلى أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لصحة العقل، لذلك ينصحون بممارسة 150 دقيقة من التمارين الهوائية، من يوم إلى يومين من تمارين القوة كل أسبوع، وأن تكون ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.
ونصح الخبراء بالاهتمام بالتغذية السليمة، مؤكدين أن تناول الأسماك والأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضراوات والمكسرات وزيت الزيتون مع الحد من اللحوم الحمراء، يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.