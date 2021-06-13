نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عادات مفيدة للوقاية من الخرف وتحسين صحة العقل

منذ ساعة
1413
عادات مفيدة للوقاية من الخرف وتحسين صحة العقل

أميرة خالد (صدى):
قدم خبراء عدة نصائح للوقاية من الخرف، وجعل العقل حاداً ومتيقظاً حتى مع تقدم العمر، وأولها أن يكون المرء اجتماعيًا.

وأكد الخبراء إن العزلة الاجتماعية تزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 50 % لدى كبار السن، مضيفين أنه يمكن تقليل تلك النسبة بزيادة الأنشطة الاجتماعية.

كما نصحوا بأن يتدرب المرء على الاسترخاء لبقاء الذهن حاداً، لافتين إلى أن الموسيقى من الطرق التي تساعد في التخلص من التوتر خاصة إذا كان الاستماع لها أو عزفها مع الأصدقاء.

وأكد الخبراء أن النوم الجيد يساعد أثناء الليل على تحسين الاسترخاء وتحسين الذاكرة، مضيفين أن البالغون الذين ينامون بشكل سيئ على مر السنين يعانون من أعراض مرض ألزهايمر.

ونبه الخبراء إلى أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لصحة العقل، لذلك ينصحون بممارسة 150 دقيقة من التمارين الهوائية، من يوم إلى يومين من تمارين القوة كل أسبوع، وأن تكون ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

ونصح الخبراء بالاهتمام بالتغذية السليمة، مؤكدين أن تناول الأسماك والأطعمة النباتية مثل الفاكهة والخضراوات والمكسرات وزيت الزيتون مع الحد من اللحوم الحمراء، يخفض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر.

التمارين الرياضية
زيت الزيتون
الخرف
ألزهايمر
العزلة الاجتماعية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من مهمل ..
ابو محمد 😎 ✍️
مهبله في مزبله ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله .. .. موفقين خير ..

أخر الأخبار

بالفيديو .. الذياب: المرور على هيئة المواصفات شرط ضروري لإدخال السيارة الكهربائية في المملكة
بالفيديو .. الذياب: المرور على هيئة المواصفات شرط ضروري لإدخال السيارة الكهربائية في المملكة
منذ 9 دقائق 1232
شاهد.. كلاب ضالة في حي الروابي ببريدة تثير  ذعر سكان المنطقة 
شاهد.. كلاب ضالة في حي الروابي ببريدة تثير  ذعر سكان المنطقة 
منذ 13 دقيقة 1409
شاهد.. حفرة عميقة تبتلع سيارة بالكامل وهروب قائدها قبل سقوطها
شاهد.. حفرة عميقة تبتلع سيارة بالكامل وهروب قائدها قبل سقوطها
منذ 47 دقيقة 573
قرود تهاجم عائلة
قرود تهاجم عائلة
منذ ساعة 695
مشجع يمازح لاعب الهلال السابق عموري
مشجع يمازح لاعب الهلال السابق عموري
منذ ساعة 477
بائع يتعرض لحادثة مؤلمة
بائع يتعرض لحادثة مؤلمة
منذ ساعة 519
عادات مفيدة للوقاية من الخرف وتحسين صحة العقل
عادات مفيدة للوقاية من الخرف وتحسين صحة العقل
منذ ساعة 1413
التعاون يقترب من التعاقد مع مدافع الاتحاد طارق عبدالله
التعاون يقترب من التعاقد مع مدافع الاتحاد طارق عبدالله
منذ ساعة 1785
ليستر سيتي يقترب من ضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو 
ليستر سيتي يقترب من ضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو 
منذ ساعة 1699
محمد رمضان يحتضن فتاة حسناء ويثير الجدل بين جمهوره 
محمد رمضان يحتضن فتاة حسناء ويثير الجدل بين جمهوره 
منذ ساعة 1406