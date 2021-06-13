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بالفيديو .. الأرصاد: موجة الغبار ستمتد إلى نهاية الأسبوع في بعض المناطق

منذ ساعة
1905
بالفيديو .. الأرصاد: موجة الغبار ستمتد إلى نهاية الأسبوع في بعض المناطق

الرياض (صدى):
قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، إن الرياح الشمالية هي المؤثر الرئيسي للرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة على بعض مناطق المملكة.

وأكد أن موجة الغبار ستستمر على بعض المناطق حتى نهاية هذا الأسبوع، وستؤثر على المناطق الداخلية والمنطقة الشرقية وجازان ونجران ومنطقة الرياض، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "الإخبارية".

ونبه بأن تلك الأجواء سيصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية، والرياض، ونجران، والمدينة المنورة.

ولفت إلى أن معدلات درجات الحرارة في الصيف تتراوح ما بين 38 إلى 48 درجة مئوية، وقد ترتفع أحيانا لتصل إلى 50 درجة مئوية.

نجران
الرياض
المملكة
المدينة المنورة
المنطقة الشرقية

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من من شرور أنفسنا
الشاعررري
كلامك عين الصواب بالعقل والمنطق زعيم القارة اكيدكبيراوي من يقدرحجمة كبرقدرة شكرالك كبيري محمدي
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
عبدالله محمد الشهري
هي تقول ابو سروال وابو كرشة، طيب وهي نسيت إنها وغيرها ابو شنطة خلفها اكبر من الكرشة اللي تقول عنها.

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