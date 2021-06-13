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بالفيديو.. محامي: قضية مشاهير السوشال لن تنتهي بعقوبات "هيئة الإعلام"

منذ 18 دقيقة
1437
بالفيديو.. محامي: قضية مشاهير السوشال لن تنتهي بعقوبات "هيئة الإعلام"

الرياض (صدى):
أكد المحامي "تركي الطيار" أن قضية مشاهير التواصل الاجتماعي الذين شاركوا في حفل تدشين منتج تجميلي، وتباهى بعضهم بنشر مقاطع خادشة للحياء من الحفل، لن تنتهي عند عقوبات " الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع".

وذكر أن المقاطع التي نشروها تعد مخالفة للآداب العامة، لذلك فهناك عقوبات جنائية تنتظر هؤلاء المشاهير.

ونبه بأن العقوبات التي أصدرتها الهيئة كانت تتعلق فقط بارتكابهم مخالفة الدعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن عقوبة هيئة الإعلام لم تتناول الجوانب الجنائية من القضية، ومن الممكن أن تصدر عقوبات ضدهم من المحكمة الجزائية في المستقبل.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت عقوبات تصل مجموعها إلى أكثر من ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.

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تفاصيل جديدة بخصوص حفل المشاهير المثير للجدل

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الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
منتج تجميلي
حفل مشاهير السوشيال ميديا

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
نعوذ بالله من من شرور أنفسنا
الشاعررري
كلامك عين الصواب بالعقل والمنطق زعيم القارة اكيدكبيراوي من يقدرحجمة كبرقدرة شكرالك كبيري محمدي
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
الشاعررري
الهلال كبيراوي الي يقدرالكبار كبير
عبدالله محمد الشهري
هي تقول ابو سروال وابو كرشة، طيب وهي نسيت إنها وغيرها ابو شنطة خلفها اكبر من الكرشة اللي تقول عنها.

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