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مو وقت غفوة للطيار

منذ 55 دقيقة
410

التعليقات

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أحدث التعليقات

فبصل
انت شفت حاجه يا راجل لسع الثقل ورى
سلطان
انا لله وانا اليه راجعون من اول كنا ندعو الله ان يرفع سعر البرميل علشان دخل الدولة وتعتزالحكومة ولكن المشكلة اذا ارتفع سعر البرميل...
الووووووو
ياليتكم تطلبوا من المنتجين كتابة السعر على المنتج مثل كتابة المحتويات رثعوا فينا التجار وانتم تتفرجوا
صاحي
كل زق يامررريض
الووووووو
هذا والله الحساب صدق

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