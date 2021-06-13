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طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين جدة وكييڤ بدءًا من 2 يوليو المقبل

منذ 43 دقيقة
1554
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة بين جدة وكييڤ بدءًا من 2 يوليو المقبل

ريم عبدالعزيز (صدى):
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن تسيير رحلات مباشرة من جدة إلى كييڤ عاصمة جمهورية أوكرانيا، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة إليها ابتداءً من 02 يوليو 2021م.

تجدر الإشارة إلى أن طيران ناس كان قد أعلن في وقت سابق عن تدشينه رحلة مباشرة يومية ما بين العاصمة الرياض وكييڤ، بالتزامن مع إعلان السلطات الأوكرانية عن إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الاستراتيجية التوسعية للعام 2021م، الذي يركّز على تعزيز رحلاته نحو الوجهات التي تشهد طلباً متزايداً من المسافرين، ومن أجل تلبية الطلب المتنامي على خدمات السفر مع عودة التعافي لقطاع النقل الجوي، وبما يخدم تطلعات طيران ناس للوصول إلى الطاقة الاستيعابية القصوى في عام 2021م. وهذا التوسع الجديد في شبكة طيران ناس الدولية في إطار تلبية الطلب المتزايد على تلك الوجهة وتعزيز الحضور في سوق الطيران الدولي من خلال الوصول للعديد من الوجهات التي يحتاجها ضيوف طيران ناس.

ويذكر أن وجهات طيران ناس الدولية خلال فترة الصيف كانت نحو 12 وجهة موسمية، تضاف إلى الوجهات الأخرى التي تضمنتها شبكة طيران ناس طوال العام؛ وتشمل هذه الوجهات كلًا من: سالزبورغ - كييڤ-طشقند- تيرانا -الغردقة- فيينا -سراييفو- باكو -تبليسي- باتومي - شرم الشيخ.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم الصيفية من خلال جميع قنوات ‏حجز طيران ناس، والتي تضم: الموقع الإلكتروني، تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.

جدة
طيران ناس
كييڤ

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
الحل .. والعلاج لمثل هذه الحالات .. أن يحكم عليهم القاضي بحضور دورات في التعامل مع الأزواج لدى مركز متخصص ومعتمد لدى الجهات الرسميه...
المهم
ححححححححححح والله منتو دارين
ابو محمد 😎 ✍️
احسن ...
لللل
اشوف والله اعلم ان ابواب الفقر دقت طبوله واكثر المحلات راح تخسر وتقفل واكبر سبب لانتشار المخدرات والجرايم الغلاء+الفساد الاخلاقي+انعدام الوظايف ومصادر الدخل حتي...
شبح
لا حول ولا قوة الا بالله والله ورب الكعبة لو حرمة كان لعنت من في المطعم واهانتهم وحرقتهم والله فشلت السعوديين ومحامي نادل المطعم...

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