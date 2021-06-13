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ليستر سيتي يقترب من ضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو 

منذ 48 دقيقة
1607
ليستر سيتي يقترب من ضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو 

وكالات (صدى):
يسعى نادي ليستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة، هذا الصيف، بناء على مدربه بريندان رودجرز، الذي سبق له العمل مع ليفربول.

ويستطيع ليستر سيتي، تقديم عرض قيمته 20 مليون يورو فقط للحصول على توقيع كوتينيو من برشلونة، أو الحصول على اللاعب بنظام الإعارة، بحسب صحيفة"موندو ديبورتيفو".

ويرغب برشلونة في التخلص من كوتينيو لتقليل جحم الإنفاق على الرواتب، لكنه يريد الحصول على جزء كبير من الأموال التي أنفقها للتعاقد مع كوتينيو.

 

وكان ليستر سيتي الإنجليزي يريد التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو،   الذي انضم من ليفربول الإنجليزي لبرشلونة في يناير 2018، مقابل 135 مليون يورو.

 

برشلونة
ليفربول
فيليب كوتينيو
نادي ليستر سيتي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوهن وافتكوا منهن ..
شداد بن عاد
ضاقت
شداد بن عاد
ابلش
ابو محمد 😎 ✍️
مسكين ، راح ضحية المتنّح السارح ..
رام روم
اضف حوالي ضريبةالمضافة حوالي ثلاث الاف ريال مع الاجمالي يصبح اقل باقة بخمسة عشر الف يعني صوتي يامه

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