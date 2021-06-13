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بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح الاجراءات الوقائية الخاصة بالعواصف الرملية

منذ 22 دقيقة
1418
بالفيديو.. استشاري أمراض صدرية يوضح الاجراءات الوقائية الخاصة بالعواصف الرملية

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور باسم كردي، استشاري الأمراض الصدرية، عن الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال فترة العواصف الرملية لمن يعاني من أمراض مزمنة.

وأوضح "كردي" أن العواصف الرملية والغبار ستأثر بشكل كبير في صحة الجميع لذا فالاحتياطات الوقائية واجبة، ومنها عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وإغلاق أبواب المنازل والنوافذ بإحكام ووضع مناشف مبللة، بحسب ما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "إذا مضطر تطلع للخارج يجب ارتداء الكمامات وفي السيارة ويتم إغلاق النوافذ، أما أصحاب الأمراض المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر فيجب استعمال بخاخ علاجي في حالات الضرورة والمتابعة مع الطبيب والإلتزام بالإجراءت الوقائية".

واستكمل: "الكحة هي العرض الأساسي الأول التي ستظهر لدى الجميع وضيق التنفس وعدم القدرة على القيام بأي نشاط، وإذا ظهرت أعراض شديدة عند الخروج فيجب اللجوء للمستشفى على الفور".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبر أفاد تأكيد إدارة المرور على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقياة أثناء حدوث موجات الغبار.

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الربو
الأمراض الصدرية
حساسية الصدر
أمراض مزمنة
العواصف الرملية

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ابو محمد 😎 ✍️
إنهم إرهابيون مجرمون فاسقون فاسدون ، لا تستغربوا من أفعالهم ياقوم .. .. عليهم من الله مايستحقون ، وفي نار جهنم هم الأسفلون .....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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