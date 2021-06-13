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"السديس" يدشن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف

منذ 29 دقيقة
1405
"السديس" يدشن رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف

مكة المكرمة (صدى):
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣ه.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أن الرابط مخصص لجميع المراحل المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي.

وأكد السديس أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد، والتي تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

الجدير بالذكر أن أبواب التقديم ستفتح اليوم، الأحد، حتى نهاية يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/١٢/٠٥ه، حيث وضع المعهد عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

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الدكتور عبدالرحمن السديس
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ابو محمد 😎 ✍️
إنهم إرهابيون مجرمون فاسقون فاسدون ، لا تستغربوا من أفعالهم ياقوم .. .. عليهم من الله مايستحقون ، وفي نار جهنم هم الأسفلون .....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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