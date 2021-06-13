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" صحة الرياض " تقدّم نصائحها للتعامل مع موجة الغبار

منذ 12 ساعة
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" صحة الرياض " تقدّم نصائحها للتعامل مع موجة الغبار

سعيد العجل (صدى):
جدّدت "صحة الرياض" دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الغبار وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.

وتزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً؛ نشرت "صحة الرياض" عبر حسابها على "تويتر"، "إنفوجرافيك" توعوياً أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت "صحة الرياض" نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إنهم إرهابيون مجرمون فاسقون فاسدون ، لا تستغربوا من أفعالهم ياقوم .. .. عليهم من الله مايستحقون ، وفي نار جهنم هم الأسفلون .....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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