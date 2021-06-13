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فيديو نادر لـ الملك فيصل: أعمل في سبيل الله ووطني وليس لتقديم الشكر والثناء لي

منذ 26 دقيقة
1401
فيديو نادر لـ الملك فيصل: أعمل في سبيل الله ووطني وليس لتقديم الشكر والثناء لي

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو نادر رسالة وجهها الملك فيصل بن عبد العزيز – رحمه الله- للإعلام السعودي بعدم الشكر والثناء بما يقدمه.

وقال "الملك فيصل" في خطابه آنذاك: "أن يأتي كل يوم وليلة وينشر على شاشة التلفزيون صورة فيصل ليست هذه مسؤوليتك في الإعلام؛ لأن فيصل إذا كان يعمل ويؤدي.. فيعمل في سبيل الله ثم في سبيل وطنه وليس لطبع صورة على الصحف أو شاشة التلفزيون".

ويعتبر "الملك فيصل" ثالث ملوك المملكة العربية السعودية واتخذ خلال فترة حكمه قرار تاريخي بوقف تصدير النفط للولايات المتحدة وذلك في تاريخ 19 أكتوبر بعد طلبهم من "الكونغرس" اعتماد 2.2 مليار دولار مساعدات عاجلة لإسرائيل.

دعا هذا الأمر "الملك فيصل" بفرض حظر قوي على الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة، ولم يترك وقتاً للرئيس الأمريكي "ريتشارد نيكسون" أن يفكر فمثل قرار الملك صفعة قوية له.

 

 

الولايات المتحدة
الملك فيصل
الإعلام السعودي
تصدير النفط
ريتشارد نيكسون

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إنهم إرهابيون مجرمون فاسقون فاسدون ، لا تستغربوا من أفعالهم ياقوم .. .. عليهم من الله مايستحقون ، وفي نار جهنم هم الأسفلون .....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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