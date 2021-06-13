نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

" آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات : التعليم يمر بمرحلة تطوير حقيقي وليس شكلياً والجميع فيه شركاء 

منذ 41 دقيقة
1593
" آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات : التعليم يمر بمرحلة تطوير حقيقي وليس شكلياً والجميع فيه شركاء 

الرياض (صدى):
التقى معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ ، اليوم الأحد ، عدداً من المعلمين والمعلمات في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وذلك للحديث عن تطوير المناهج والخطط الدراسية ، وتطبيق مسارات الثانوية العامة والفصول الثلاثة التي ستبدأ الوزارة في تطبيقها العام الدراسي المقبل.

وقدّم وزير التعليم في بداية اللقاء الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على دعمها المستمر للتعليم ، مشيداً بدور المعلمين والمعلمات وجهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم ، ومواقفهم الإيجابية التي أثبتت أن الجميع على قدر الثقة والمسؤولية في مواجهة كافة التحديات.

وأوضح: " الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المعلمين والمعلمات، والعمل كفريق واحد لرفع نواتج التعلّم، وزيادة كفاءة منظومة التعليم ، بما يسهم في بناء إنسان منافس عالمياً " ، معتبراً التعليم عن بُعد أحد أهم قصص النجاح التي سطّرها المعلمون والمعلمات في منصة " مدرستي " مع طلابهم في الفصول الافتراضية، حيث تمكن الوطن خلالها من تحقيق منجزات غير مسبوقة بشهادة المنظمات الدولية.

وقال إن التعليم يمر بمرحلة تطوير حقيقي وعميق، وليس تطويراً شكلياً ، والجميع فيه شركاء ؛ لتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 من قطاع التعليم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، والاستجابة لمتطلبات التنمية، واحتياجات المستقبل.

وأشار معاليه إلى أنه من خلال تحليل الوضع الراهن للنظام التعليمي في المملكة خلال السنتين الماضيتين؛ يتضح أن التحديات كبيرة في عدد من الجوانب، ومنها: انخفاض نتائج المملكة في الاختبارات الدولية، والفجوة بين سنوات السلم التعليمي، وسنوات الدراسة الفعلية، وبقاء الخطط الدراسية لسنوات طويلة دون تطوير.

وذكر أن الفصول الثلاثة هي أداة تنظيمية، ووسيلة لتحقيق غاية أكبر لتطوير المناهج والخطط الدراسية، وإضافة مواد جديدة، وتطبيقات وإثراءات متنوعة تركز على المهارات، موضحا أن مشروع تطوير التعليم ليس معزولاً عن تطوير وتأهيل المعلمين والمعلمات، وأهمية تمهين وظيفة المعلم.

وتابع: "إن الوزارة أنشأت وحدات للتوعية الفكرية في كل إدارة تعليم؛ لتعزيز قيم الولاء للقيادة الرشيدة -أعزها الله-، والانتماء للوطن والاعتزاز بحضارته وتاريخه ورموزه، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، ونتطلع في استمرار عطاء المعلمين والمعلمات لغرس هذه القيم في نفوس الطلاب والطالبات".

 

المعلمين
المعلمات
إدارات التعليم
وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو رياض الحربي
الرزق بيد الله اتكلو على خالق السموات والأرض ولايجيكم الا ما كتب لكم الحمدالله اول واخر
ابو محمد 😎 ✍️
ياما لجنات النعيم ياالملك الصالح .. ولا ازكي على الله احداً .. آمين .. .. قبل هاالتعليق كنت اعلق على موضوع وذكرتك باالخير ودعوت...
ابو محمد 😎 ✍️
ويش يغطي ياحسره .. .. الله يرحمك يا ابابندر رحمة الابرار .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. فالها الفلفول ويجاي يشاركهم الرقص والزمر والطبول ..

أخر الأخبار

صورة نادرة للملك خالد مع أحفاده
صورة نادرة للملك خالد مع أحفاده
منذ 28 دقيقة 1698
" آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات : التعليم يمر بمرحلة تطوير حقيقي وليس شكلياً والجميع فيه شركاء 
" آل الشيخ " للمعلمين والمعلمات : التعليم يمر بمرحلة تطوير حقيقي وليس شكلياً والجميع فيه شركاء 
منذ 41 دقيقة 1593
بالفيديو .. "الغبار" يدفن طريق بالرمال ويعرقل السير بطرق أخرى في الكويت
بالفيديو .. "الغبار" يدفن طريق بالرمال ويعرقل السير بطرق أخرى في الكويت
منذ 47 دقيقة 401
"الجوازات": 1000ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي
"الجوازات": 1000ريال غرامة عدم المغادرة خلال صلاحية تأشيرة الخروج النهائي
منذ 51 دقيقة 1560
الأهلي يسعى لتسويق عقدي الثنائي الأجنبي ماركو مارين وألفيس ساريتش
الأهلي يسعى لتسويق عقدي الثنائي الأجنبي ماركو مارين وألفيس ساريتش
منذ 54 دقيقة 1568
امرأة تنجو من موت محقق وسط الامطار
امرأة تنجو من موت محقق وسط الامطار
منذ 55 دقيقة 468
فيل غاضب يقتحم زفاف
فيل غاضب يقتحم زفاف
منذ 55 دقيقة 436
انعمى من الشمس وما يشوف
انعمى من الشمس وما يشوف
منذ 56 دقيقة 387
بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة
بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة
منذ ساعة 2160
بالفيديو .. المريسل :الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل
بالفيديو .. المريسل :الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل
منذ ساعة 1872