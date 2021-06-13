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امرأة تنجو من موت محقق وسط الامطار
منذ ساعة
1208
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129237
منذ 44 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
إنهم إرهابيون مجرمون فاسقون فاسدون ، لا تستغربوا من أفعالهم ياقوم .. .. عليهم من الله مايستحقون ، وفي نار جهنم هم الأسفلون .....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
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