بالفيديو .. "الغبار" يدفن طريق بالرمال ويعرقل السير بطرق أخرى في الكويت

خالد الظفيري (صدى):
تأثرت الكويت في الساعات الماضية بموجة غبار قوية، الأمر الذي تسبب في حجب الرؤية في بعض الطرق، وتأثر البعض الآخر برمال عرقلة حركة السير بها.
ووثق أحد مرتادي طرق الكويت مقطع فيديو لرمال وهي تغطي أحد الطرق، مؤكدًا أنه لن يستطيع التحرك فيها من كثرة الرمال المتراكمة عليها.
كما رصد شخص آخر الغبار الذي تسبب في حجب الرؤية على طريق العبدلي، مشيرًا إلى صعوبة المضي فيها.
يذكر أن وزارتي الداخلية والصحة في الكويت حذرت اليوم المواطنين والمقيمين من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى بسبب موجة الغبار التي تتعرض لها البلاد.