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بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة

منذ 18 دقيقة
1516
بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة

الرياض (صدى):
تحدث عم الطفل الذي سقط مؤخرًا في وادي الحائر عن صعوبة البحث عن "الطفل" بسبب كثافة الأشجار في الوادي.

وأكد أن كثافة الأشجار تمنع الدفاع المدني من البحث وتمشيط المنطقة بأكملها وهو الأمر الذي يؤخر العثور على الطفل المفقود.

وأضاف: "تواصلنا مع المهندس لإزالة الأشجار قال برفع الموضوع للجهات العليا وإذا استمر الوضع على هذا الحال سنخسر أرواحًا بشرية كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة في الوادي".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا يفيد بمواصلة الدفاع المدني لجهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحائر أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.

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الدفاع المدني
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التنزه
وادي الحائر

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أحدث التعليقات

و١حد
حسبي الله ونعم الوكيل على من تجبر وكان السبب في وضع اغلب الشعب
بوحمدان
ياخذون رواتبنا اذا نزلت ماعاد بقى فيها شي
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ابو هنود ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***

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