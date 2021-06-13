بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة

الرياض (صدى):
تحدث عم الطفل الذي سقط مؤخرًا في وادي الحائر عن صعوبة البحث عن "الطفل" بسبب كثافة الأشجار في الوادي.
وأكد أن كثافة الأشجار تمنع الدفاع المدني من البحث وتمشيط المنطقة بأكملها وهو الأمر الذي يؤخر العثور على الطفل المفقود.
وأضاف: "تواصلنا مع المهندس لإزالة الأشجار قال برفع الموضوع للجهات العليا وإذا استمر الوضع على هذا الحال سنخسر أرواحًا بشرية كثيرة بسبب قلة وسائل السلامة في الوادي".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا يفيد بمواصلة الدفاع المدني لجهوده في البحث عن طفل سقط في وادي الحائر أثناء خروجه مع أسرته للتنزه.
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