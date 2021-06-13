توقيع اتفاقية انتفاع بين بيئة عسير والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك

محمد بن طحيطح (صدى):
وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم اتفاقية انتفاع مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير, وتنص الاتفاقية على ان تمنح الجمعية حق الانتفاع بممتلكات محددة لفرع الوزارة لاستخدامها في خدمة الصيادين المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.
وكان المهندس الويمني قد استقبل في مكتبه صباح اليوم وبحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان, رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير الأستاذ احمد بن يحيى بن علي القوزي وعدد من اعضاء الجمعية, وناقش معهم سبل تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكذلك المعوقات والمشاكل التي تواجه الصيادين في المنطقة, وأكد الويمني انه ناقش ايضا مع اعضاء الجمعية كيفية تنظيم عمليات الصيد وتقديم تسهيلات للصيادين وللجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك, اضافة الى مراجعة اللوائح الخاصة بالشروط والانظمة المتعلقة بمهنة الصيد ومستقبل الصيادين, كما تم ايضا بحث دور الجمعيات في الحفاظ على الموروث التاريخي والمجتمعي لهذه المهنة فير منطقة عسير ودورها في خدمة الصيادين ومساعدتهم للاستمرار في ممارسة الصيد, اضافة الى الدور الاساسي الذي يجب ان تقوم به لتنبيه وإيقاف الصيادين من بعض وسائل الصيد التي تسبب هدر واستنزاف الثروة السمكية.