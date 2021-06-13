نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

توقيع اتفاقية انتفاع بين بيئة عسير والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك

منذ 10 ساعات
1026
توقيع اتفاقية انتفاع بين بيئة عسير والجمعية التعاونية لصيادي الأسماك

محمد بن طحيطح (صدى):
وقع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم اتفاقية انتفاع مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير, وتنص الاتفاقية على ان تمنح الجمعية حق الانتفاع بممتلكات محددة لفرع الوزارة لاستخدامها في خدمة الصيادين المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

وكان المهندس الويمني قد استقبل في مكتبه صباح اليوم وبحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان, رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير الأستاذ احمد بن يحيى بن علي القوزي وعدد من اعضاء الجمعية, وناقش معهم سبل تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكذلك المعوقات والمشاكل التي تواجه الصيادين في المنطقة, وأكد الويمني انه ناقش ايضا مع اعضاء الجمعية كيفية تنظيم عمليات الصيد وتقديم تسهيلات للصيادين وللجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك, اضافة الى مراجعة اللوائح الخاصة بالشروط والانظمة المتعلقة بمهنة الصيد ومستقبل الصيادين, كما تم ايضا بحث دور الجمعيات في الحفاظ على الموروث التاريخي والمجتمعي لهذه المهنة فير منطقة عسير ودورها في خدمة الصيادين ومساعدتهم للاستمرار في ممارسة الصيد, اضافة الى الدور الاساسي الذي يجب ان تقوم به لتنبيه وإيقاف الصيادين من بعض وسائل الصيد التي تسبب هدر واستنزاف الثروة السمكية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

و١حد
حسبي الله ونعم الوكيل على من تجبر وكان السبب في وضع اغلب الشعب
بوحمدان
ياخذون رواتبنا اذا نزلت ماعاد بقى فيها شي
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ابو هنود ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***

أخر الأخبار

بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة
بالفيديو.. عم الطفل المفقود: كثافة الأشجار في وادي الحائر تمنعنا من تمشيط المنطقة
منذ 18 دقيقة 1509
بالفيديو .. المريسل :الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل
بالفيديو .. المريسل :الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل
منذ 35 دقيقة 1575
بالصور.. "نيسان" تطلق نسختها القوية Z في 17 أغسطس
بالصور.. "نيسان" تطلق نسختها القوية Z في 17 أغسطس
منذ 40 دقيقة 1239
كنو يعود إلى الرياض خلال 15 يوما بعد تأهيله في دبي
كنو يعود إلى الرياض خلال 15 يوما بعد تأهيله في دبي
منذ 42 دقيقة 1471
زوجين في موقف صعب
زوجين في موقف صعب
منذ 54 دقيقة 453
متهور يتسبب بكارثة اثناء ممارسة التفحيط
متهور يتسبب بكارثة اثناء ممارسة التفحيط
منذ 54 دقيقة 459
تصادم وسط البحر !
تصادم وسط البحر !
منذ 55 دقيقة 444
 التجارة: منع غير المحصنين من دخول المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً "فيديو"
 التجارة: منع غير المحصنين من دخول المحال التجارية ومنافذ البيع بعد 48 يوماً "فيديو"
منذ ساعة 1928
"المرور" توضح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيادة خلال موجات الغبار
"المرور" توضح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيادة خلال موجات الغبار
منذ ساعة 1622
"هيئة الإعلام" تصدر عقوبات بحق 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين
"هيئة الإعلام" تصدر عقوبات بحق 14 من مشاهير التواصل الاجتماعي وأشخاص آخرين
منذ ساعة 1854