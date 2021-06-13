كنو يعود إلى الرياض خلال 15 يوما بعد تأهيله في دبي

طلال الغامدي (صدى):
واصل لاعب الهلال محمد كنو ، العلاج والتأهيل لموضع إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي.
ومن المتوقع أن يعود كنو إلى الرياض خلال الأسبوعين المقبلين ، وقبل تجمع اللاعبين يوم الخامس من يوليو المقبل ، وذلك حسبما حدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق ، بحسب الزميلة " الرياضية ".
ومن المقرر أن طبيب الهلال سيحدد إمكانية دخول كنو في البرنامج التدريبي للفريق في حينه ، على أن يكون في مقدمة القائمة التي ستلتحق بالمعسكر الخارجي.
يذكر أن كنو قد تعرَّض إلى الإصابة خلال مجريات مباراة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الثالث والعشرين من مايو الماضي.