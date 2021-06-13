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كنو يعود إلى الرياض خلال 15 يوما بعد تأهيله في دبي

منذ 11 دقيقة
1167
كنو يعود إلى الرياض خلال 15 يوما بعد تأهيله في دبي

طلال الغامدي (صدى):
واصل لاعب الهلال محمد كنو ، العلاج والتأهيل لموضع إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في مدينة دبي.

ومن المتوقع أن يعود كنو إلى الرياض خلال الأسبوعين المقبلين ، وقبل تجمع اللاعبين يوم الخامس من يوليو المقبل ، وذلك حسبما حدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الفريق ، بحسب الزميلة " الرياضية ".

ومن المقرر أن طبيب الهلال سيحدد إمكانية دخول كنو في البرنامج التدريبي للفريق في حينه ، على أن يكون في مقدمة القائمة التي ستلتحق بالمعسكر الخارجي.

يذكر أن كنو قد تعرَّض إلى الإصابة خلال مجريات مباراة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الثالث والعشرين من مايو الماضي.

 

الرياض
دبي
نادي الهلال
الرباط الصليبي
محمد كنو

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***
ابو محمد 😎 ✍️
زوجان مقرودان ..
الله ينتقم من الظالم
من قال أنه يغطي ولا حتى يعبى السياره أكثر من مرتين يا ياويلكم من الله يمهل ولا يهمل
واحد منصف
للاسف هكذا تعامل الرجال في المجتمعات الغربية ومع ذلك تسمع الحكم عليه سجن سنوات طويلة ثم التخفيغ لحسن السلوك ثم يخرج بعد سنوات يسيرة...

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