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متهور يتسبب بكارثة اثناء ممارسة التفحيط

منذ 54 دقيقة
459

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129227
منذ 9 دقائق
متهور ومعبي الطاسه 95 فُل ، وفلل الكوارث والمصايب ..

.. أسأل الله العفو والعافيه .. آمين ..

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ابو محمد 😎 ✍️
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هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***

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