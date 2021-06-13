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متهور يتسبب بكارثة اثناء ممارسة التفحيط
منذ 54 دقيقة
459
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129227
منذ 9 دقائق
متهور ومعبي الطاسه 95 فُل ، وفلل الكوارث والمصايب ..
.. أسأل الله العفو والعافيه .. آمين ..
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هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***
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