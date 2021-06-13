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منصة أول سعودي.. للبدايات شرف لايتكرر منصة وموسوعة توثق إنجازات السعودية

منذ 10 ساعات
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منصة أول سعودي.. للبدايات شرف لايتكرر منصة وموسوعة توثق إنجازات السعودية

بدر الحارثي (صدى):
تواصل منصة أول سعوديـ/ـة والتي أسست منذ العام ٢٠١٤م، توثيق أوائل السعوديين والسعوديات للمتميزين والمتميزات وتقديم الدعم المعني لهم من خلال قاعدة بيانات عن انجازتهم وموسوعة مفهرسة أبجدياً، بالإضافة لحضور قوي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مؤسس ومشرف منصة " اول سعوديــ/ــة " عبدالله شعبان أن الهدف من انشاء هذه المنصة هو تسليط الضوء على إنجازات السعوديين والسعوديات في السعودية وخارجها، ونقل أخبار المبدعين والمبدعات والمخترعين والمخترعات.

وتسعى المنصة المرخصة من وزارة الإعلام: من هنــــــــــا  لتعزيز ثقافة التميز والابتكار وأن السعودي لا يعرف المستحيل، وبيان أهمية أن يكون المواطن خير ممثل لبلده في كافة المحافل وتمكين الشباب السعودي المبدع من خلال التوعية بهم وإنجازاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وإلهام الشباب بأمثلة ونماذج سعودية كقدوة لهم وتحفيز وتشجيع في الوصول لأهدافهم وخدمة وطنهم .

مستلهمين في ذلك مقولة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله في رؤية 2030 الطموحة وابراز الكوادر السعودية والفرسان الذين سيحققونها، وأن تكون المنصة منبراً لكل الحالمين الذين يريدون صنع شيء جديد في هذا العالم.

وقال شعبان ان المنصة تأسست عام 2014 كمحاولة لتوثيق الإنجازات السعودية، وتسليط الضوء عليهم ، وتوفير مرجع متكامل وقاعدة بيانات تضم كل ما يخص التميز والإبداع والاوليات في السعودية، حيث تم رصد وحصر معلومات متنوعة مختلفة بعد التحقق والتوثق من مصدرها، حتى تكون مرجعاً للباحثين والمهتمين مما يوفر الوقت والجهد .

وعن عدد الانجازات الموثقه قالت مروه محمد عضو منصة " أول سعوديـ/ـة "هناك أكثر من 2500 إنجاز تم توثيقه في المنصة، وأكثر من 30 مليون ظهور لتغريدات المنصة على تويتر، كما تحظى بمتابعة نخبة المجتمع والمسؤولين، وتغطي المنصة أوائل السعوديين والسعوديات على مستوى القطاع العام والخاص والافراد و في شتى التخصصات العلمية والنظرية ، بالإضافة للشركات الأولى في مجالها والجمعيات والهيئات، كما تحتوي المنصة على أول قاعدة بيانات للاختراعات السعودية، مصنفة في الموسوعة بحسب التخصص،وتفرد المنصة قسما خاصا بسفراء الوطن لتوثيق إنجازات المبتعثين والمبتعثات،بالإضافة لمواكبة مبادرة صنع في السعودية، وتوثيق الصناعات والأرقام القياسية السعودية

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أحدث التعليقات

و١حد
حسبي الله ونعم الوكيل على من تجبر وكان السبب في وضع اغلب الشعب
بوحمدان
ياخذون رواتبنا اذا نزلت ماعاد بقى فيها شي
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ابو هنود ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***

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