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بالصور.. "نيسان" تطلق نسختها القوية Z في 17 أغسطس

منذ 39 دقيقة
1239
بالصور.. "نيسان" تطلق نسختها القوية Z في 17 أغسطس

طوكيو (صدى):
أعلنت شركة نيسان اليابانية عن موعد انطلاق نسختها القوية Z والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، وذلك يوم 17 من أغسطس من العام الجاري 2021.

وعن إمكانيات هذه السيارة، فتؤكد التقارير أنها تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات من طراز V6، متصل بشاحن توربيني مزدوج بسعة 3000 سي سي ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 400 حصان.

أما عن السرعة فتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل علبة تروس اوتوماتيكية الأداء، إضافة إلى نسخة أخرى قياسية تعتمد على ناقل حركة مانيوال وبرامج المكابح المتطورة.

ومن المتوقع أن تتمتع هذه السيارة بشبكات أمامية متعددة المقاطع الهوائية إلى جانب مصابيح عدوانية حادة الشكل، مع مفهوم ثنائي الأبواب، وعجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية.

 

عجلات
السيارات الرياضية
شركة نيسان
سرعة السيارات
مكابح السيارات

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و١حد
حسبي الله ونعم الوكيل على من تجبر وكان السبب في وضع اغلب الشعب
بوحمدان
ياخذون رواتبنا اذا نزلت ماعاد بقى فيها شي
ابو محمد 😎 ✍️
مجرم ابو هنود ..
ابو محمد 😎 ✍️
إرهابيون مجرمون .. .. عليهم من الله مايستحقون ..
رااايق
هذول أزواج ولا أعداء *** ألله يرحم زمااان الطيبين بس ** الكل له أحترامه وتقديرة ***

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