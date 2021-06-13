بالفيديو .. المريسل :الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين جدد للموسم المقبل

ماجد محمد (صدى):
توقع الناقد الرياضي "عبدالعزيز المريسل" أن الاتحاد والأهلي لن يستطيعا تسجيل لاعبين بنسبة 90% في ظل عزوف رجالات الناديين عن توفير الدعم لهما لتسديد ما عليهما من ديون.
وأكد أن نادي النصر سيحصل على شهادة الكفاءة المالية بنسبة 100%، بينما تقل نسبة نادي الشباب من هذا الأمر، وذلك بحسب ما ذكره خلال استضافته في "قناة 24 الرياضية".
وأضاف أن فرص الهلال في الحصول على شهادة الكفاءة المالية تصل أيضا إلى 100%، بعكس نادي الأهلي ونادي الاتحاد، حيث تزداد المخاوف بشأنهما بسبب الديون المستحقة عليهما.
يذكر أن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، أعلنت يوم الخميس الماضي، أن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل الماضي، على نادي الاتحاد تبلغ 140,304,083 مليون ريال، بينما بلغت في النصر 135,907,339 مليون ريال، والأهلي 124,383,600 مليون ريال، ونادي الشباب 68,478,291 مليون ريال، ونادي الهلال 24,832,951 مليون ريال.
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